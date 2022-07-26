Дэвид Куинн возглавил «Сан-Хосе»

стал новым главным тренером .

В этом сезоне специалист возглавлял сборную США на Олимпиаде в Пекине и ЧМ по хоккею в Финляндии.

55-летний тренер также известен в НХЛ по работе в «Рейнджерс» на протяжении трех сезонов (с 2018 по 2021 год). До этого он несколько лет тренировал команду Бостонского университета.

В июле «Шаркс» отправили в отставку Боба Бугнера и трех его помощников.

В прошедшем сезоне «Сан-Хосе» не попал в плей-офф. Клуб занял 12-е место в таблице Западной конференции .