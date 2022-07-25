Татьяна Ловец вошла в штаб минского «Динамо». Она стала тренером по общефизической подготовке

Теги Динамо Минск КХЛ Татьяна Ловец Егор Шарангович Хоккей

Татьяна Ловец стала тренером минского «Динамо» по общефизической подготовке.

Ранее она уже работала в клубе.

«Ловец – одна из самых известных и авторитетных тренеров в Беларуси в сфере физической подготовки и спортивной реабилитации.

Она работала в футбольном клубе «Минск», с мужскими и женскими сборными Беларуси по баскетболу. Она занималась индивидуальной подготовкой Егора Шаранговича, призеров Олимпийских игр Марии Мамошук, Ибрагима Саидова, Марины Литвинчук и многих других», – говорится в сообщении клуба КХЛ.

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