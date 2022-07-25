Татьяна Ловец вошла в штаб минского «Динамо». Она стала тренером по общефизической подготовке

Татьяна Ловец стала тренером минского по общефизической подготовке.

Ранее она уже работала в клубе.

«Ловец – одна из самых известных и авторитетных тренеров в Беларуси в сфере физической подготовки и спортивной реабилитации.

Она работала в футбольном клубе «Минск», с мужскими и женскими сборными Беларуси по баскетболу. Она занималась индивидуальной подготовкой , призеров Олимпийских игр Марии Мамошук, Ибрагима Саидова, Марины Литвинчук и многих других», – говорится в сообщении клуба .