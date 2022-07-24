Морозов о перекрестном плей-офф: «Сейчас тяжелая ситуация с перелетами. Пока все остается как есть»

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Президент КХЛ оценил вероятность введения перекрестного плей-офф.

«Создали рабочую группу, это хороший шаг, чтобы совместно обсудить этот вопрос. Мы привлекли специалистов, ФХР тоже участвует. Есть много разных вариантов, считаем, чтобы это было полезно для хоккея, чтобы у клубов было меньше затрат. Сейчас тяжелая ситуация с перелетами. Мы все анализируем, пока все остается как есть.

Можно ли решить вопрос с перелетами на уровне лиги? В марте было совещание руководителей клубов, где мы поднимали этот вопрос. Попросили клубы сообщить, кто готов участвовать в программе общей организации перелетов по лиге.

Многие клубы сами нашли свои компании, они присылают нам гарантийные письма. Был срок до 15 июля, но его перенесли, так как календарь вышел позже. Сейчас ждем от клубов информацию по их перелетам. Мы всегда готовы работать над тем, чтобы помочь», – сказал Алексей Морозов.

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