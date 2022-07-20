Чинахов о том, что потрясло его в «Коламбусе»: «Особых нюансов нет. У Хартли в «Авангарде» все было приближено к НХЛ»

сообщил, что у в все было приближено к НХЛ.

«Что меня потрясло в «Коламбусе»? Особых нюансов нет, в «Авангарде» у Боба все было приближено к НХЛ – и система, и все остальное.

Как отреагировал на ажиотаж в НХЛ? Я там особо не давал интервью, так как общался со СМИ лишь пару раз с переводчиком. Также Гавриков помогал с переводом. Но в основном все знают, что я не говорю на английском, поэтому не берут интервью. Да, можно сказать, что в НХЛ человек в плане общения выходит на новый уровень.

Серия из 14 матчей без голов в НХЛ? Нет такого, что прямо загоняешься из-за незабитых шайб. Все равно пытаешься помочь команде. На меня нет давления, я выполняю свои установки.

В НХЛ стал психологически более устойчивым. Раньше у меня были загоны в связи с тем, что долго не забивал, но сейчас такого нет», – сказал нападающий .