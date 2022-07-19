Эдди Ольчик покинул пост аналитика матчей «Чикаго» на ТВ, который занимал 15 лет. Он будет освещать игры «Сиэтла»

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Эдди Ольчик больше не будет аналитиком матчей «Чикаго» на телевидении. 

Бывший форвард и тренер клубов НХЛ заявил, что не договорился с «Блэкхокс» о новом контракте. Он работал с клубом в течение последних 15 лет. 

Эксперт присоединится к команде вещания «Сиэтла» на ROOT Sports.

«Это было нелегкое решение. Чикаго – это дом и всегда им будет. Но я просто чувствовал, что мне стоит сделать шаг и использовать другие возможности, которые появились в этот момент», – сказал Ольчик. 

Ожидается, что он продолжит выступать в роли ведущего хоккейных передач на канале TNT. 

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