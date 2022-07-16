Швейцарский «Биль» подписал контракт с экс-вратарем «Сибири» Сятери. В НХЛ он пропускал в среднем 4,22 шайбы за матч

Финский вратарь, выступавший в , продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.

32-летений голкипер подписал однолетний контракт с «Билем». Об этом сообщил агент хоккеиста Тодд Даймонд.

В прошлом сезоне Сятери выступал за , сыграв 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, и ушел из команды после первого матча в плей-офф.

Затем вратарь перешел в «Торонто», но с драфта отказов игрока забрала .

За «Койотис» Сятери провел 6 матчей в чемпионате , пропуская в среднем 4,22 шайбы и отражая 86,6% бросков.