Швейцарский «Биль» подписал контракт с экс-вратарем «Сибири» Сятери. В НХЛ он пропускал в среднем 4,22 шайбы за матч

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Финский вратарь, выступавший в КХЛ, продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.

32-летений голкипер Харри Сятери подписал однолетний контракт с «Билем». Об этом сообщил агент хоккеиста Тодд Даймонд.

В прошлом сезоне Сятери выступал за «Сибирь», сыграв 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, и ушел из команды после первого матча в плей-офф.

Затем вратарь перешел в «Торонто», но с драфта отказов игрока забрала «Аризона».

За «Койотис» Сятери провел 6 матчей в чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 4,22 шайбы и отражая 86,6% бросков.

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