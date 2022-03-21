Фастовский о Сятери: «В «Торонто» он поехал на конец этого сезона. Контракт с «Сибирью» на следующий зарегистрирован в базе»

Гендиректор пояснил ситуацию с переходом Харри Сятери в .

подтвердил, что у финского вратаря есть соглашение с клубом на следующий сезон. Формально оно вступит в силу с 1 мая.

«С Харри Сятери была договоренность о его отъезде в . Контракт Сятери с «Сибирью» на следующий сезон зарегистрирован в базе. Нынешний контракт у него расторгнут, а новый – заключен.

В «Торонто» он поехал на конец этого сезона, а его контрактные обязательства с нами наступают со следующего», – сказал Фастовский.