Фастовский о Сятери: «В «Торонто» он поехал на конец этого сезона. Контракт с «Сибирью» на следующий зарегистрирован в базе»

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Гендиректор «Сибири» пояснил ситуацию с переходом Харри Сятери в «Торонто»

Кирилл Фастовский подтвердил, что у финского вратаря есть соглашение с клубом на следующий сезон. Формально оно вступит в силу с 1 мая. 

«С Харри Сятери была договоренность о его отъезде в НХЛ. Контракт Сятери с «Сибирью» на следующий сезон зарегистрирован в базе. Нынешний контракт у него расторгнут, а новый – заключен.

В «Торонто» он поехал на конец этого сезона, а его контрактные обязательства с нами наступают со следующего», – сказал Фастовский.

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