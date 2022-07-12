Форварды «Анахайма» Милано и Стил выйдут на рынок свободных агентов

Форварды и выйдут на рынок свободных агентов.

«Дакс» не сделали нападающим квалификационные предложения.

26-летний Милано в минувшем сезоне набрал 34 (14+20) очка в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его средняя зарплата по контракту составляла 1,7 миллиона долларов.

24-летний Стил отметился 20 (6+14) очками в 68 матчах. У него действовал двусторонний контракт с зарплатой на уровне 874,1 тысячи долларов.

Получили предложения 4 игрока калифорнийцев – вратарь Олле Эрикссон Эк, защитники Симон Бенуа и Урхо Вааканайнен, нападающий Исак Лундстрем.