Форварды «Анахайма» Милано и Стил выйдут на рынок свободных агентов

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Форварды «Анахайма» Сонни Милано и Сэм Стил выйдут на рынок свободных агентов.

«Дакс» не сделали нападающим квалификационные предложения. 

26-летний Милано в минувшем сезоне набрал 34 (14+20) очка в 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его средняя зарплата по контракту составляла 1,7 миллиона долларов. 

24-летний Стил отметился 20 (6+14) очками в 68 матчах. У него действовал двусторонний контракт с зарплатой на уровне НХЛ 874,1 тысячи долларов. 

Получили предложения 4 игрока калифорнийцев – вратарь Олле Эрикссон Эк, защитники Симон Бенуа и Урхо Вааканайнен, нападающий Исак Лундстрем. 

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