«Торпедо» договорилось с «Матч ТВ» о производстве трансляций домашних матчей, начиная с нового сезона КХЛ

«Матч ТВ» займется производством трансляций домашних матчей .

Клуб и телеканал заключили соглашение о производстве трансляций всех домашних матчей команды, начиная с нового сезона .

«Соглашение предусматривает производство телевизионных трансляций с использованием современной передвижной станции и не менее 8 камер, в том числе с возможностью замедленных (slow motion) и суперзамедленных (super slow motion) повторов, а также информационно-графическое оформление трансляций», – говорится в сообщении пресс-службы нижегородцев.

«Мы очень рады, что начинаем тесное взаимодействие с федеральным телеканалом «Матч ТВ».

Убежден, наше сотрудничество позволит не только повысить качество трансляций хоккейных матчей из Нижнего Новгорода, но и сделать их максимально зрелищными и интересными. Современное техническое оснащение канала и профессионализм его сотрудников позволяют производить один из лучших спортивных продуктов не только в нашей стране, но и во всем мире.

Мы надеемся, что сотрудничество с каналом получится плодотворным и длительным, а болельщики, в свою очередь, смогут в полной мере насладиться просмотром матчей своей любимой команды!» – сказал генеральный директор клуба .