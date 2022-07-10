Копп хочет оклад 5,5 млн долларов в год при продлении контракта с «Рейнджерс». Форвард может выйти на рынок

просит значительное увеличение зарплаты в переговорах с .

Нападающий, игравший за «Виннипег», перешел в клуб из Нью-Йорка в дедлайн и оставил положительное впечатление своей игрой в «Рейнджерс», набрав 18 (8+10) очков в 16 играх регулярного чемпионата, а затем – 14 (6+8) баллов в 20 матчах плей-офф.

Американец при переговорах о новом контракте установил свои зарплатные пожелания в районе 5,5 миллиона долларов в год – аналогичный контракт получил Зак Хайман в «Эдмонтоне».

По истекающему контракту кэпхит 28-летнего Коппа составляет 3,64 миллиона долларов.

13 июля нападающий может выйти на рынок свободных агентов.

У «Рейнджерс» свободны на данный момент около 10 миллионов долларов в платежной ведомости.