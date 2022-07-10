Джек Хьюз о том, что не был выбран «Монреалем» на драфте: «Отец хотел избежать этого, думаю. Я был не против»

Джек Хьюз считает, что его отец – генменеджер «Монреаля» – не хотел выбирать его на драфте.

Форвард был выбран под общим 51-м номером во 2-м раунде.

Он не является родственником трех братьев Хьюзов, представляющих «Нью-Джерси» и «Ванкувер». Его отец Кент Хьюз – генеральный менеджер «Монреаля».

Что интересно, советником руководства «Кингс» работает бывший генменеджер «Канадиенс» – .

«Думаю, что отец хотел избежать этого по возможности. Точно узнать невозможно, но он дал понять, что будет избегать этого любой ценой.

Я был не против. Для меня это ничего бы не изменило. В конце концов, я хочу играть в НХЛ. Вот что на самом деле важно. Кто бы меня ни выбрал – «Монреаль», «Лос-Анджелес» или кто-то еще, я был бы в восторге», – сказал Хьюз.

В минувшем сезоне нападающий играл за Северо-Восточный университет в NCAA и набрал 16 (7+9) очков в 39 матчах.

Генменеджер «Монреаля» Кент Хьюз пообещал не выбирать своего сына под 1-м номером на драфте НХЛ-2022. Джек ответил: «Огромная ошибка!»

Джек Хьюз стал лучшим по подтягиваниям на преддрафтовых тестах