Впервые в истории в 1-м раунде драфта НХЛ взяли 3 игроков из Словакии. Их не было там с 2013 года

Впервые в истории в 1-м раунде драфта НХЛ были выбраны 3 игрока из Словакии.

выбрал под 1-м номером 18-летнего форварда , под 26-м – форварда Филипа Мешара, под 2-м – 18-летнего защитника .

Это новый рекорд страны по количеству выбранных в первом раунде игроков. Ранее лучшим показателем были 2 хоккеиста (в 1997, 1999, 2000, 2004 и 2005 годах).

Отметим, что до этого года последним словаком, выбранным в первом раунде, был Марко Дано в 2013 году («Коламбус», 27-й номер, 141 матч в и 45 очков, 19+26).

Впервые в истории словаки стали 1-м и 2-м номерами драфта НХЛ – Слафковски («Монреаль») и Немец («Нью-Джерси»)