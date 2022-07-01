Сакик на чемпионском параде «Колорадо»: «Чертов 21 год, столько времени прошло. Но мы вернулись»

обратился к жителям Денвера на чемпионском параде «Колорадо».

«Эвс» выиграли Кубок Стэнли впервые с 2001 года, обыграв в финале «Тампу» (4-2).

Сакик был капитаном чемпионских команд «Эвеланш» 1996 и 2001 года, а теперь работает генеральным менеджером клуба.

Фанаты выстроились вдоль улиц города, пока игроки ехали на пожарных машинах. Многие выходили, чтобы поприветствовать болельщиков по пути.

«Как насчет этой команды. Чертов 21 год. Столько времени прошло. Но мы вернулись. Мы вернулись.

Какой парад. Это невероятно. Город явно вырос за последний 21 год. Так много людей собралось», – сказал Сакик.

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