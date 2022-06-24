Зеграс о критике лакроссов: «Разговоры большого значения не имеют. Они не отвратят меня от новых попыток»

заявил, что продолжит использовать лакроссы, несмотря на критику.

В минувшем сезоне форвард забил два таких гола – в матчах с «Монреалем» в январе и с «Аризоной» в апреле.

В декабре в матче с «Баффало» американец сделал лакросс-пас над воротами на своего партнера Сонни Милано.

«Здесь та же самая ситуация, что и с другими разговорами. Большого значения они не имеют. И уж точно не отвратят меня от новых попыток пробовать что-то такое.

Пока тренеры и партнеры по команде хорошо к этому относятся, я буду продолжать свои попытки», – сказал Зеграс.

Нападающий «Дакс» завершил сезон с 61 (23+38) очком в 75 матчах и занял 2-е место в голосовании за обладателя приза лучшему новичку сезона, уступив защитнику «Детройта» Морицу Зайдеру.

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