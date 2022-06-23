Шостак о Финляндии: «К очень дорогому такси и высоким ценам на бензин не смог привыкнуть. А так, если сравнивать с Россией, все одинаково»

Константин Шостак поделился впечатлениями от игры в Финляндии.
В сезоне-2021/22 голкипер сыграл 31 матч за клуб «Ювяскюля».
– Что тебе больше всего понравилось в Финляндии, а с чем ты так и не свыкся?
– Я не смог привыкнуть к очень дорогому такси и высоким ценам на бензин. А так, все одинаково, если сравнивать с Россией.
– Правильно ли я понимаю, что там ты ездил на автомобиле?
– Да, в клубе мне предоставили квартиру и машину.
– Финские дороги тебе наверняка понравились?
– Да, они очень хорошие.
– Как оценишь уровень финской лиги?
– У финнов очень сильный уровень, но он чуть ниже, чем в КХЛ, – сказал вратарь минского «Динамо».