Шостак о Финляндии: «К очень дорогому такси и высоким ценам на бензин не смог привыкнуть. А так, если сравнивать с Россией, все одинаково»

поделился впечатлениями от игры в Финляндии.

В сезоне-2021/22 голкипер сыграл 31 матч за клуб .

– Что тебе больше всего понравилось в Финляндии, а с чем ты так и не свыкся?

– Я не смог привыкнуть к очень дорогому такси и высоким ценам на бензин. А так, все одинаково, если сравнивать с Россией.

– Правильно ли я понимаю, что там ты ездил на автомобиле?

– Да, в клубе мне предоставили квартиру и машину.

– Финские дороги тебе наверняка понравились?

– Да, они очень хорошие.

– Как оценишь уровень финской лиги?

– У финнов очень сильный уровень, но он чуть ниже, чем в , – сказал вратарь минского .