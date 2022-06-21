Новиков о финале Кубка Стэнли: «Завидую тем, кто видит это вживую – уровень очень сильный. Василевский – это робот космический»

Заслуженный тренер России впечатлен качеством хоккея в финале Кубка Стэнли.

поделился мыслями о серии между «Тампой» и «Колорадо» (1-2).

– Всем финалам финал!

Я не знаю, кто мог в каком сне увидеть, что будет уступать 0-2 в серии и в одном из матчей проиграет с разгромным счетом 0:7. Честно говоря, я был в шоке. 0-2 без вариантов, просто в клочья.

И как можно после такого, уже почти нокаута, встать и опять продолжать биться? Неожиданно, но тем интереснее. Я завидую тем, кто видит эти матчи вживую.

Уровень, конечно, очень сильный, и самоотдача игроков просто удивительная. 2-1 в серии это уже интересно, будем смотреть дальше. Дай Бог здоровья.

– наконец смог проявить себя в третьем матче. Могут в этой серии определяющую роль сыграть вратари?

– После 0-2 в серии я вспомнил фразу из великого фильма «Парень из нашего города»: «Так почему же танк провалился?».

И сам себе задавал вопрос: «Почему танк «Тампа» провалился?» Для всех, кроме болельщиков «Колорадо», это был шок. То, что Василевский смог собраться, показывает его величие.

Не могу представить, сколько требуется физических и психологических сил, чтобы продолжаться сражаться после двух таких ударов.

Василевский – это просто робот космический. Роль вратаря огромна. Хотя уже заставил меня сомневаться.

Поэтому будем смотреть дальше. Отмечу, что на дворе уже почти июль месяц, а ребята продолжают сражаться.

Я восхищаюсь всеми хоккеистами и не только нашими, но и канадскими, и американскими, и других национальностей, – сказал Новиков.

«Тампа» вернулась к схемам из финала Востока, но помогло не это. «Колорадо» без фирменной энергетики – готовое блюдо для «молний»