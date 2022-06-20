Полодян о чемпионате Франции: «Никаких любителей. Опытные финны, канадцы, которые были драфтованы в НХЛ»

Алексей Полодян поделился впечатлениями от чемпионата Франции.

Нападающий играет за «Англет Ормади».

– В России совсем другие деньги, из Европы, наоборот, стремятся, ну или во всяком случае раньше стремились в КХЛ.

– У меня квартира на берегу океана на элитном курорте – платит клуб, машина – платит клуб. Именно выплаты по контракту сравнимы с вышкой, но при прочих равных меня все устраивает. И фактор кайфа от хоккея не будем забывать.

– Слушай, но, может, этот самый кайф, что все получается на льду, идет все-таки от слабого уровня?

– Никаких любителей, кто утром в банке – вечером на тренировке, здесь нет. Моя команда боролась за выживание в высшей лиге, хотя у нас был очень неплохой состав. Опытные финны, канадцы, которые были драфтованы в НХЛ, мы с Антоном Васильевым. И с таким набором боролись за право остаться.

– Но я же видел твои голы, как ты брал шайбу за своими воротами и всех обводил.

– Да, многое получалось. Даже лучшим игроком матча признавался четыре-пять раз подряд, но бывали и неудачные серии. Когда что-то не шло, не получалось. Я же не Макдэвид все-таки. И как раз в следующем сезоне хочу прибавить в стабильности, чтобы выстреливать не периодами, а постоянно.

– А хоккейное хозяйство: арены, автобусы, командный быт – на каком уровне?

– В нашей хватает ужасных арен, которые во всем проигрывают французским. А сколько здоровья гробили в поездках на автобусах по вышке! Выживали, спали на полу. Здесь у каждого полноценное спальное место. Контракт с Bauer – любые клюшки именные на заказ, коньки, только играй.

– Болельщики?

– У нас дома небольшой дворец, но он всегда полный. А в некоторых городах полная жесть по антуражу. На дерби с Бордо – световое шоу перед игрой не хуже, чем на матчах СКА, а болеют, думаю, примерно так же. Анже, Руан, Гренобль – топовые арены. Они чуть меньше, чем в , но там очень качественно все сделано и в раздевалках, и сами трибуны, – сказал бывший нападающий системы СКА и молодежной сборной России.