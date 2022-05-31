Тардиф о курсе ИИХФ: «Рад, что могу продолжить политику Фазеля, это важно. Рене говорит, что деньги должны двигать спорт»

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Президент ИИХФ заявил, что продолжает политику своего предшественника Рене Фазеля

Швейцарец руководил международной федерацией хоккея с 1994 по 2021 годы. 

– Какой опыт вы получили от своего предшественника Рене Фазеля?

 – Я рад тому, что могу продолжить его политику, и это важно. Рене обычно говорит, что деньги должны двигать спорт. И мы не можем быть счастливы, как в любой организации, когда можно сесть, как казначей, и сказать: «Я богатый». Мне нравится озвученная им философия. Да, нужно иметь некий фонд на случай кризиса, того же ковида, чтобы ты мог продолжать свою деятельность.

Я стараюсь продолжить то, о чем говорил Рене. Он также всегда заботился о том, чтобы вся семья была вместе: как те, кто на самом высоком уровне, так и маленькие страны. Наша работа как раз связана с распространением интереса к нашему спорту, увеличения количества игроков.

– Как часто вы беседовали с ним один на один?

– Мы не общались с ним с последних Олимпийских игр, но мы это сделаем. Сейчас это сложно: я сам был сконцентрирован на подготовке к конгрессу, чемпионату мира. Мы не играли в нормальных условиях с 2019 года. Мы переносили турнир 2021 года в Латвию, останавливали посередине молодежный чемпионат мира.

Но такая наша встреча будет после конгресса. Нужно понимать, куда мы хотим идти. Я спрошу его, что он об этом думает. Я не буду просить его меня защищать, нам нужно быть уверенным в своем направлении, – сказал Люк Тардиф

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