Беруби о расистских угрозах в адрес Кадри: «Я коренной американец и все это слышал. «Сент-Луис» не считает это приемлемым»

высказался о том, что подвергся оскорблениям на расовой почве.

Форвард во время игры против «Сент-Луиса» столкнулся с защитником Калле Росеном и вратарем Джорданом Биннингтоном. Голкипер получил травму и выбыл до конца серии с «Эвеланш».

После этого игрок ливанского происхождения подвергся расистским угрозам. В дело оказалась вовлечена полиция.

«Меня нет в социальных сетях. Я знал об угрозе Назему, но не о расизме.

Ни «Сент-Луис», ни кто-либо другой ни в коем случае не считает приемлемым то, через что ему пришлось пройти. Я сам коренной американец и все это слышал.

Это нехорошо. Так что я просто хотел сказать, что для этого нигде нет места», – сказал главный тренер .

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