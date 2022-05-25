Беруби о расистских угрозах в адрес Кадри: «Я коренной американец и все это слышал. «Сент-Луис» не считает это приемлемым»

Крэйг Беруби высказался о том, что Назем Кадри подвергся оскорблениям на расовой почве.
Форвард «Колорадо» во время игры против «Сент-Луиса» столкнулся с защитником Калле Росеном и вратарем Джорданом Биннингтоном. Голкипер получил травму и выбыл до конца серии с «Эвеланш».
После этого игрок ливанского происхождения подвергся расистским угрозам. В дело оказалась вовлечена полиция.
«Меня нет в социальных сетях. Я знал об угрозе Назему, но не о расизме.
Ни «Сент-Луис», ни кто-либо другой ни в коем случае не считает приемлемым то, через что ему пришлось пройти. Я сам коренной американец и все это слышал.
Это нехорошо. Так что я просто хотел сказать, что для этого нигде нет места», – сказал главный тренер «Сент-Луиса».
Кадри угрожали убийством после столкновения с Биннингтоном. Полиция ведет расследование
«Кадри подвергся стольким расистским нападкам и угрозам, что пришлось вызвать полицию». Алиу о Наземе после травмы Биннингтона