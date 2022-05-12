Экс-игрок «Анахайма» Смирнов: «Стоимость коньков сейчас – 60 тысяч рублей. Когда родители видят цены, думают, что лучше в плавание сына отдать»

Алексей Смирнов рассказал о высоких ценах на детские коньки.

Смирнов был задрафтован «Анахаймом» под 12-м номером на драфте НХЛ-2000. Он провел в лиге 52 матча. Завершив карьеру в 33 года, начал работать детским тренером в Тверской области. Недавно возглавил любительскую команду «Русские Медведи».

– В каком состоянии хоккей в Тверской области?

– Крытых катков хватает. По моему возрасту в области десять команд.

Проблема тверского хоккея – не беру Тверь, а только маленькие города – в том, что мало детей. Очень мало.

Возможно, потому что уровень жизни в этих городах невысокий, нет возможности отдавать детей в хоккей. В связи с последними событиями очень выросла цена на экипировку.

– Что в вашей команде говорят родители? Как на следующий год покупать коньки, клюшки?

– Очень дорого.

Разговаривал с родителями, так вот детские коньки сейчас стоят в районе 60 тысяч рублей. Когда родители видят цены на хоккейную экипировку, думают, что, наверное, лучше в плавание сына отдать, – сказал Смирнов.