Александр Кожевников: «Для меня чемпионата мира в этом году нет. За рубежом многие смотреть его не станут»

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Александр Кожевников заявил об отсутствии интереса к ЧМ-2022 в Финляндии.

– Мне этот турнир не будет интересен вообще. Думаю, как и многим людям, тоже.

Наши там играть не будут. Без России это не чемпионат мира.

За рубежом, я считаю, многие смотреть его не станут. Это самый несмотрибельный чемпионат мира.

– Вас не удивляет, что «Матч ТВ» решил показывать чемпионат мира, несмотря на отсутствие сборной России?

– Пускай показывают, если хотят. Это дело «Матч ТВ». Они же в бизнесе понимают лучше, чем я.

Значит, у них есть данные, что турнир будут смотреть. Для меня лично чемпионата мира в этом году нет, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Чемпионат мира пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.

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