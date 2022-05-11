Александр Кожевников: «Для меня чемпионата мира в этом году нет. За рубежом многие смотреть его не станут»

Александр Кожевников заявил об отсутствии интереса к ЧМ-2022 в Финляндии.
– Мне этот турнир не будет интересен вообще. Думаю, как и многим людям, тоже.
Наши там играть не будут. Без России это не чемпионат мира.
За рубежом, я считаю, многие смотреть его не станут. Это самый несмотрибельный чемпионат мира.
– Вас не удивляет, что «Матч ТВ» решил показывать чемпионат мира, несмотря на отсутствие сборной России?
– Пускай показывают, если хотят. Это дело «Матч ТВ». Они же в бизнесе понимают лучше, чем я.
Значит, у них есть данные, что турнир будут смотреть. Для меня лично чемпионата мира в этом году нет, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Чемпионат мира пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.