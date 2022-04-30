Тарасенко – третья звезда месяца в НХЛ, он набрал 24 очка в 16 играх. Стэмкос – первая

Российский хоккеист вошел в тройку лучших хоккеистов апреля в НХЛ.
Третьей звездой месяца в лиге признан нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, записавший на свой счет 24 (11+13) очка в 16 матчах. Россиянин набирал очки в 12 из 16 игр, забил четыре победных гола.
Второй звездой стал голкипер «Эдмонтона» Майк Смит, одержавший 9 побед в 9 матчах, пропуская в среднем 1,66 шайбы и отражая 95,1% бросков. Вратарь сделал два шатаута.
Первой звездой назван нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, набравший 33 (12+21) результативных балла в 16 играх.