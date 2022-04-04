Зарплата Гиматова по новому контракту с «Нефтехимиком» составит 9 млн рублей за первый сезон и 10 млн за второй

Стала известна зарплата нападающего «Нефтехимика» по новому контракту.

По данным Metaratings.ru, базовый оклад форварда в первом сезоне составит 9 миллионов рублей, а во втором – 10 миллионов.

Гиматов присоединился к «Нефтехимику» по ходу нынешнего сезона. Его обменяли из «Спартака» на Тимура Хафизова.

В сезоне-2021/22 на счету Гиматова в составе 11 матчей регулярного чемпионата и 6 (3+3) очков при показателе полезности «0». В плей-офф 28-летний хоккеист провел 4 матча, забил 1 гол и сделал одну передачу при показателе полезности «-2».