Легионеры из Северной Америки готовы играть в КХЛ, но хотят выплат в долларах или евро («Вброс по борту»)

Легионеры из Северной Америки готовы играть в , если выплаты будут в долларах или евро.

Об этом сообщает телеграм-канал «Вброс по борту» со ссылкой на представителя агентства из Америки.

«Мы общались со многими ребятами, обсуждали их карьеру в России. Каких-то серьезных антипатий по отношению к вашей стране нет. Политикой пусть занимаются политики. Хоккеисты хотят играть в сильной лиге и прилично зарабатывать.

КХЛ обзавелась хорошей репутацией, лигу ценят. В то время как офферы из по деньгам выглядят чрезвычайно скромно. Потому никакой Байден хоккеистам не указ. Если в России появятся варианты, наши игроки будут их рассматривать.

Единственный момент, который напрягает, – высокая волатильность рубля. Поэтому игроки хотят выплат в более стабильных долларах/евро», – сообщил представитель агентства.