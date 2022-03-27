Егор Фатеев: «Спасибо «Салавату» за серию – сложная, интересная. «Трактору» без разницы, какой соперник будет в финале Востока»

Егор Фатеев поделился эмоциями после выхода «Трактора» в финал Восточной конференции.
Во втором раунде плей-офф челябинская команда обыграла «Салават Юлаев» со счетом 4-2 в серии. Шестая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Трактора».
– Спасибо Уфе за серию. Она была сложная, интересная.
Сегодня вышли сильно заряженными, выполняли тренерскую установку. У нас все получилось.
– С кем интереснее играть в финале конференции? С «Авангардом» или «Металлургом»?
– Нам без разницы, какой будет соперник.
Главное – сфокусироваться на своей игре, хорошо подготовиться. Будет два дня выходных побыть с семьями, и все, – заявил нападающий «Трактора».