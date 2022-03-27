Виктор Гусев о самом досадном комментаторском проколе: «Назвал Хабибулина Нигматуллиным на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Удивительная оговорка»

Виктор Гусев ответил на вопрос о самой досадной комментаторской ошибке.
– Ваш самый досадный комментаторский прокол?
– Наверное, тот, который чаще всего вспоминают. На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити во время хоккейного матча назвал вратаря Хабибулина Нигматуллиным.
В моем случае оговорка удивительная, потому что Николая тогда знал гораздо лучше, чем Руслана.
Я же в середине 90-х работал в ХК ЦСКА – «Русские пингвины», помогал Хабибулину как переводчик с отъездом в НХЛ. И вдруг перепутал фамилии, – заявил комментатор.