Виктор Гусев о самом досадном комментаторском проколе: «Назвал Хабибулина Нигматуллиным на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Удивительная оговорка»

ответил на вопрос о самой досадной комментаторской ошибке.

– Ваш самый досадный комментаторский прокол?

– Наверное, тот, который чаще всего вспоминают. На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити во время хоккейного матча назвал вратаря Хабибулина Нигматуллиным.

В моем случае оговорка удивительная, потому что Николая тогда знал гораздо лучше, чем Руслана.

Я же в середине 90-х работал в ХК ЦСКА – «Русские пингвины», помогал Хабибулину как переводчик с отъездом в . И вдруг перепутал фамилии, – заявил комментатор.