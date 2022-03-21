«Бостон» обменял Сенишина и пик 5-го раунда в «Оттаву» на Джоша Брауна и выбор в 7-м раунде

обменял Сенишина и пик 5-го раунда драфта-2022 в «Оттаву» на .

Кроме того, «Брюинс» получат выбор в 7-м раунде драфта НХЛ-2022. Если Сенишин сыграет 5 или более матчей за «Сенаторс» до конца сезона, пик повысится до 6-го раунда.

Форвард Зак Сенишин попросил «Брюинс» об обмене в прошлом декабре.

24-летний игрок был выбран клубом на драфте НХЛ-2015 (1-й раунд, 15-й номер).

Он сыграл в лиге только 14 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка. Большую часть карьеры он провел в АХЛ. Срок действия его двустороннего контракта истекает летом.

У 26-летнего защитника Джоша Брауна истекает срок действия контракта с кэпхитом 1,2 миллиона долларов. Он набрал 6 (0+6) очков в 46 матчах текущего сезона при полезности «минус 9» и 32 минутах штрафа.