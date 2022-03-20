Крикунов о СКА после 1:6: «Армейцы все равно выиграют серию, думаю. Они просто не ожидали такой прыти от «Спартака»

Теги СКА Спартак Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Владимир Крикунов считает, что СКА пройдет «Спартак», несмотря на 1:6 в первом матче. 

Клуб из Санкт-Петербурга оказался разгромлен в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. 

«Да, СКА крупно проиграл «Спартаку». Но это только первая игра, посмотрим, что будет дальше. У СКА хорошие шансы на выход в следующий раунд, все еще впереди.

Думаю, армейцы все равно выиграют серию у «Спартака». Они просто не ожидали такой прыти, не думали, что соперник так побежит вперед и так рьяно заиграет. Предполагали, что будет легче.

Сейчас сделают выводы и покажут совершенно другой хоккей в следующем матче», – сказал заслуженный тренер России. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные