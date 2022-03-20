Крикунов о СКА после 1:6: «Армейцы все равно выиграют серию, думаю. Они просто не ожидали такой прыти от «Спартака»

считает, что СКА пройдет , несмотря на 1:6 в первом матче.

Клуб из Санкт-Петербурга оказался разгромлен в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Да, СКА крупно проиграл «Спартаку». Но это только первая игра, посмотрим, что будет дальше. У СКА хорошие шансы на выход в следующий раунд, все еще впереди.

Думаю, армейцы все равно выиграют серию у «Спартака». Они просто не ожидали такой прыти, не думали, что соперник так побежит вперед и так рьяно заиграет. Предполагали, что будет легче.

Сейчас сделают выводы и покажут совершенно другой хоккей в следующем матче», – сказал заслуженный тренер России.