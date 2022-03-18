Григорий Дронов: «Хочу выиграть у «Авангарда»! Очень принципиально взять реванш, необходимо сыграть жестко, нагружать их оборону»

заявил о желании выиграть у серию второго раунда Кубка Гагарина.

– Если вспоминать серию с «Барысом», что бы стоило из нее магнитогорцам взять в следующий раунд?

– Что бы я точно не брал с собой – это первую игру, конечно. А вот нацеленность на ворота, броски – нужно сохранять.

Нагружать оборону «Авангарда», закидывать шайбу и не давать соперникам продыху. Считаю, нам необходимо сыграть агрессивно, жестко, больше в тело. Нам это удавалось в матчах с «Барысом» и принесло успех.

– В целом какие ожидания от соперника по полуфиналу Востока?

– Думаю, нас ждет несколько другой хоккей, нежели в первом раунде. Более жесткий, это – другая команда.

«Авангард» по-другому играет. Может быть, их хоккеисты не так бегут в форчек, но пластаются, бьют, не дают поднять головы. Думаю, будет более напряженно.

– «Авангард» в сравнении с самим собой образца прошлого сезона в чем-то принципиально изменился?

– Думаю, система все та же. Да, сменились игроки. Может быть, от индивидуального мастерства ушли в сторону мышц, как они сами заявляли. Посмотрим.

– Противостояние «Металлурга» и «Авангарда» началось около двадцати лет назад, когда вы были еще маленьким. У вас остались какие-то воспоминания об этом?

– Это было давно, я же тогда не играл. Поэтому – нет, но для меня показатель – это прошлогодняя серия. Было очень обидно.

Поэтому в этом году для меня очень принципиально взять реванш. Хочу выиграть у «Авангарда»! – заявил защитник .