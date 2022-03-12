Овечкину не удалось забить 767-й гол в НХЛ в матчах против «Эдмонтона» и «Ванкувера». Он нанес 14 бросков в створ

не удалось забить 767-й гол в НХЛ в матче с .

одержал победу со счетом 4:3 ОТ. Россиянин набрал 2 (0+2) очка, дважды выступив ассистентом при голах Евгения Кузнецова.

В первом случае Кузнецов добил шайбу в пустые ворота, куда она стремилась после броска Овечкина.

Таким образом, россиянину не удалось забить 767-й гол и выйти на единоличное 3-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, обогнав Яромира Ягра.

Он пытался сделать это в 2 матчах (с «Эдмонтоном» и «Ванкувером»), в которых в общей сложности нанес 14 бросков в створ.

Сегодня Овечкин (16:53, 3:54 – в большинстве, полезность «0») нанес 6 бросков в створ и сделал 2 блока.

В 58 матчах сезона на его счету стало 72 (36+36) очка.

Ягр – Овечкину про 767-й гол: «Давай, Ови, я уже отправил видео с поздравлением. Мне нужна мотивация, чтобы вернуться в НХЛ»