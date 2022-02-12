Пешан о провокациях чешских игроков: «Русские делали то же самое. Удаление Воронкова было правильным – это удар в голову»

Главный тренер сборной Чехии прокомментировал победу над командой России (6:5 ОТ) в матче Олимпиады-2022.

«Это была веселая игра для зрителей, лучше, чем победить 1:0. Игра шла в обе стороны, обе команды показывали хороший хоккей.

Удаление было одним из ключевых моментов матча. Скажу, что удаление было правильным. Это удар в голову, надо быть осторожным.

Не знаю, чья это была ошибка, все произошло очень быстро, сейчас еще пересмотрю момент. Не думаю, что удаление было несправедливым.

Россияне сказали, мы провоцировали на удаления? Русские ребята делали то же самое. Игра была равной, жесткой, справедливой, какой и должна быть.

Большинством, конечно, доволен, забили четыре гола. Мы сделали некоторые изменения, рад, что это сработало», – заявил Пешан.

Россия закончила группу лихой перестрелкой с чехами. Проиграли, но забили пять