Маршанд подал апелляцию на 6-матчевую дисквалификацию

Теги дисквалификации Питтсбург Бостон Гэри Беттмэн НХЛ Ассоциация игроков НХЛ Брэд Маршанд Тристан Джерри Хоккей

Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд решил оспорить дисквалификацию на 6 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

Апелляция на решение департамента по вопросам безопасности игроков была подана профсоюзом от имени Маршанда. 

Напомним, нападающего наказали за «грубость и игру высоко поднятой клюшкой» против вратаря «Питтсбурга» Тристана Джерри.

В концовке матча Маршанд сбил с ног голкипера, а позже, когда его уже сдерживал лайнсмен, нанес Джерри удар клюшкой по маске.

Апелляцию хоккеиста рассмотрит комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. Маршанд также имеет право обратиться в дальнейшем к независимому арбитру.

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