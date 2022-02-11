Маршанд подал апелляцию на 6-матчевую дисквалификацию

Нападающий «Бостона» Брэд Маршанд решил оспорить дисквалификацию на 6 матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Апелляция на решение департамента по вопросам безопасности игроков была подана профсоюзом от имени Маршанда.
Напомним, нападающего наказали за «грубость и игру высоко поднятой клюшкой» против вратаря «Питтсбурга» Тристана Джерри.
В концовке матча Маршанд сбил с ног голкипера, а позже, когда его уже сдерживал лайнсмен, нанес Джерри удар клюшкой по маске.
Апелляцию хоккеиста рассмотрит комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. Маршанд также имеет право обратиться в дальнейшем к независимому арбитру.
Маршанд оштрафован на 448 тысяч долларов за грубость против Джерри