Фетисов о словах Путина про трансгендеров: «Спорт должен быть традиционным. Есть мужские и женские соревнования»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал слова президента России Владимира Путина о трансгендерах в спорте.

Ранее глава государства заявил, что женский спорт перестанет существовать, если к соревнованиям будут допускать мужчин, сменивших пол.

«Главным разделением в спорте являлось то, что есть мужские и женские соревнования.

Спорт должен быть традиционным. А какие-то непонятные вещи вызывают вопросы. И то, что мы видели на прошедшей Олимпиаде, это непонятная история», – сказал Фетисов.

Напомним, на Олимпиаде-2020 в Токио выступила тяжелоатлетка-трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард.

Кроме того, канадская футболистка Куинн стала первым трансгендером, выигравшим олимпийскую медаль. В финале турнира североамериканская сборная победила соперниц из Швеции (1:1, 3:2 по пенальти).

«Женский спорт перестанет существовать». Путин о допуске трансгендеров к женским соревнованиям

Фэйл тяжелоатлетки-трансгендера на Олимпиаде: завалила все попытки и закончила последней без результата