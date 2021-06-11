Толчинский о сборной: «Новый штаб раздал буклеты с тактикой, там 2 тома! Кто, куда и когда бежит, все на высшем уровне»

Форвард сборной России Сергей Толчинский рассказал о подготовке к матчу Кубка Первого канала против Канады.

«На этом турнире надо проявить себя максимально, показать, что ты достоин быть в сборной России. Канадцы – это соперник, с которым всегда хочешь сразиться. И мы готовы. Я уже жду не дождусь этой игры.

Но здесь надо не только канадцев обыграть, а весь турнир выиграть. Есть давление, но мы справимся. Новый тренерский штаб раздал нам буклеты с тактикой, впервые такое на моем опыте.



Там два тома! Шучу, страниц двадцать базовых моментов по тактике – кто, куда и когда бежит. Все на высшем уровне, все понятно и конкретно, много информации.

Мы здорово пообщались с Ильей Ковальчуком, рад его видеть. В прошлом сезоне был партнером по тройке моим, а теперь – генменеджер сборной России! Нет, с Игорем Есмантовичем мы пока еще не пересекались здесь», – рассказал Толчинский.