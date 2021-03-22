Голышев возвращается в КХЛ из «Айлендерс». Он согласовал контракт с «Автомобилистом»

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Нападающий системы «Айлендерс» Анатолий Голышев возвращается в КХЛ из НХЛ.

Россиянин в ближайшее время будет помещен на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Как сообщает журналист Артур Хайруллин, 26-летний форвард уже согласовал контракт с «Автомобилистом».

Голышев перешел в «Айлендерс» в марте 2021 года. За клуб он так и не провел ни одной официальной игры.

В АХЛ нападающий сыграл в этом сезоне 15 матчей и набрал 7 (5+2) очков при полезности «минус 1».

В КХЛ на счету Голышева 208 (103+105) баллов в 366 играх.

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