Голышев возвращается в КХЛ из «Айлендерс». Он согласовал контракт с «Автомобилистом»

Нападающий системы «Айлендерс» возвращается в из .

Россиянин в ближайшее время будет помещен на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Как сообщает журналист Артур Хайруллин, 26-летний форвард уже согласовал контракт с .

Голышев перешел в в марте 2021 года. За клуб он так и не провел ни одной официальной игры.

В АХЛ нападающий сыграл в этом сезоне 15 матчей и набрал 7 (5+2) очков при полезности «минус 1».

В КХЛ на счету Голышева 208 (103+105) баллов в 366 играх.