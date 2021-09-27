ФХР хотела назначить Знарка, но «сильные руководители» предлагали Никитина и Федорова. Жамнов – компромиссный вариант (Павел Лысенков)

Теги ФХР Сборная России по хоккею Игорь Никитин Алексей Жамнов Сергей Федоров Олег Знарок Экспертный совет ФХР Матч ТВ Хоккей

Журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков поделился подробностями процесса назначения Алексея Жамнова главным тренером сборной России. 

«Федерацией планировался тандем Олег Знарок – Алексей Жамнов, но при согласовании фигура Знарка встретила сопротивление, появились фигуры Никитина и Федорова, тогда федерация крутанула тандем Жамнов – Знарок, сохранив его и найдя компромисс.

На лавке на Олимпиаде будут стоять Жамнов и Знарок. А планировалось, что Знарок и Жамнов. Мы потеряли только пресс-конференции Олега Валерьевича. Жамнов в этом смысле не такой кликабельный», – написал Лысенков в телеграме. 

«Сложности возникли, потому что помимо ФХР есть сильные руководители. Не буду называть их фамилии – тем, кто следит за хоккеем, они известны.

И тут возник жаркий спор. Одно мнение – предлагается Олег Знарок. Второе мнение – нужно ставить Игоря Никитина. Третье мнение – главным должен быть Сергей Федоров.

В итоге, чтобы найти компромисс, главным тренером делают Алексея Жамнова», – приводит слова Лысенкова телеграм-канал «Матч ТВ». 

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