ФХР хотела назначить Знарка, но «сильные руководители» предлагали Никитина и Федорова. Жамнов – компромиссный вариант (Павел Лысенков)

Журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков поделился подробностями процесса назначения Алексея Жамнова главным тренером сборной России.

«Федерацией планировался тандем Олег Знарок – , но при согласовании фигура Знарка встретила сопротивление, появились фигуры Никитина и Федорова, тогда федерация крутанула тандем Жамнов – Знарок, сохранив его и найдя компромисс.

На лавке на Олимпиаде будут стоять Жамнов и Знарок. А планировалось, что Знарок и Жамнов. Мы потеряли только пресс-конференции Олега Валерьевича. Жамнов в этом смысле не такой кликабельный», – написал Лысенков в телеграме.

«Сложности возникли, потому что помимо есть сильные руководители. Не буду называть их фамилии – тем, кто следит за хоккеем, они известны.

И тут возник жаркий спор. Одно мнение – предлагается . Второе мнение – нужно ставить . Третье мнение – главным должен быть .

В итоге, чтобы найти компромисс, главным тренером делают Алексея Жамнова», – приводит слова Лысенкова телеграм-канал «Матч ТВ».

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