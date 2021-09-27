Роман Ротенберг не участвовал в принятии решения о назначении Жамнова главным тренером сборной (Иван Богун)

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Алексей Жамнов Павел Буре Борис Михайлов Валерий Каменский Роман Ротенберг Экспертный совет ФХР Хоккей

Журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун высказался о роли первого вице-президента ФХР и главы штаба сборной России Романа Ротенберга в назначении Алексея Жамнова главным тренером национальной команды. 

«По моей информации, формально судьбоносное решение принимали Борис Михайлов, Валерий Каменский, Павел Буре и Владислав Третьяк.

Но мы-то с вами понимаем, что за каждым из них стояли свои люди, некоторые из которых даже присутствовали на заседании – если откроете раздел «Правление» на официальном сайте ФХР, то легко сложите 2+2.

Вы спросите меня: «А где же Роман Борисович? Куда ж мы без главы штаба?». И вот тут самое интересное – насколько знаю, глава штаба не присутствовал на заседании и вообще никак не участвовал в принятии решения. Как-то так», – написал Богун в телеграм-канале. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные