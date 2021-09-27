Роман Ротенберг не участвовал в принятии решения о назначении Жамнова главным тренером сборной (Иван Богун)

Журналист «Спорт-Экспресса» Иван Богун высказался о роли первого вице-президента ФХР и главы штаба сборной России Романа Ротенберга в назначении Алексея Жамнова главным тренером национальной команды.

«По моей информации, формально судьбоносное решение принимали , , и .

Но мы-то с вами понимаем, что за каждым из них стояли свои люди, некоторые из которых даже присутствовали на заседании – если откроете раздел «Правление» на официальном сайте , то легко сложите 2+2.

Вы спросите меня: «А где же Роман Борисович? Куда ж мы без главы штаба?». И вот тут самое интересное – насколько знаю, глава штаба не присутствовал на заседании и вообще никак не участвовал в принятии решения. Как-то так», – написал Богун в телеграм-канале.