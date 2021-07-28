Хэмилтон подписал 7-летний контракт с «Нью-Джерси» с зарплатой 9 млн долларов в год

подписал контракт с защитником .

Соглашение с 28-летним игроком рассчитано на семь лет, а его средняя зарплата составит 9 миллионов долларов (общая сумма контракта – 63 млн долларов)

Канадец провел 55 матчей за в прошедшем сезоне и набрал 42 (10+32) очка при полезности «+20».

В плей-офф на его счету 5 (2+3) баллов в 11 играх и полезности «+7».

В НХЛ он выступал за «Бостон», «Калгари» и «Харрикейнс». В 607 матчах регулярных чемпионатов набрал 341 (106+235) очко при полезности «+72». В плей-офф в 54 играх набрал 25 (8+17) баллов при полезности «+6».

По условиям прошлого контракта его средняя зарплата составляла 5,75 млн долларов.

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