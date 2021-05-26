Ларионов об игре Кучерова: «Это дар. Не думаю, что есть кто-то, с кем я мог бы его сравнить»

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился впечатлениями от игры форварда .

«Не хочется смотреть, как роботы играют в хоккей. Хочется, чтобы хоккеисты играли в хоккей, и в этом вся суть Кучерова.

Вы не можете сказать ему, что есть только один путь: «Ты должен идти этим путем». Это не железнодорожный путь, идущий по прямой. Кучеров делает то, что остановить невозможно.

Вы пытаетесь преследовать этого парня, пытаетесь выставить игрока против него, но когда рядом с ним есть такие хоккеисты, как Пойнт, Стэмкос или Хедман, они могут делать потрясающие вещи, перемещая шайбу и принимая решения за доли секунды, когда никто этого не ожидает.

Кучеров будто бы в группе, которая играет свою музыку. Каждый парень в группе работает над созданием шедевра.

Он из нового поколения российских игроков. У него есть характер, чтобы быть свободомыслящим хоккеистом, который учится игре на лету.

Он делает свой вклад каждый вечер, достает навык из кармана и использует его. Это дар.

Я не думаю, что есть кто-то, с кем я мог бы его сравнить. Вы говорите о Кросби – возможно, он близок к нему в расцвете сил. Кросби – универсальный игрок», – сказал Ларионов.