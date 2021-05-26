Ларионов об игре Кучерова: «Это дар. Не думаю, что есть кто-то, с кем я мог бы его сравнить»

Теги Тампа-Бэй Сидни Кросби НХЛ Игорь Ларионов Виктор Хедман Стивен Стэмкос Никита Кучеров Брэйден Пойнт Хоккей

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился впечатлениями от игры форварда «Тампы» Никиты Кучерова.

«Не хочется смотреть, как роботы играют в хоккей. Хочется, чтобы хоккеисты играли в хоккей, и в этом вся суть Кучерова.

Вы не можете сказать ему, что есть только один путь: «Ты должен идти этим путем». Это не железнодорожный путь, идущий по прямой. Кучеров делает то, что остановить невозможно.

Вы пытаетесь преследовать этого парня, пытаетесь выставить игрока против него, но когда рядом с ним есть такие хоккеисты, как Пойнт, Стэмкос или Хедман, они могут делать потрясающие вещи, перемещая шайбу и принимая решения за доли секунды, когда никто этого не ожидает.

Кучеров будто бы в группе, которая играет свою музыку. Каждый парень в группе работает над созданием шедевра.

Он из нового поколения российских игроков. У него есть характер, чтобы быть свободомыслящим хоккеистом, который учится игре на лету.

Он делает свой вклад каждый вечер, достает навык из кармана и использует его. Это дар.

Я не думаю, что есть кто-то, с кем я мог бы его сравнить. Вы говорите о Кросби – возможно, он близок к нему в расцвете сил. Кросби – универсальный игрок», – сказал Ларионов.

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