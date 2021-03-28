Смотрите новый раунд противостояния Овечкина и Панарина. С Яндекс Плюсом или в видеосервисе Wink

Артемий Панарин бьется за шанс сыграть в плей-офф, а Александр Овечкин догоняет величайшего Гретцки.

Посмотреть зарубу русских суперзвезд можно в прямом эфире с подпиской Яндекс Плюс или в видеосервисе Wink. Никакой рекламы и несколько голосовых дорожек, от англоязычных комментаторов до интершума. Главные хоккейные голоса из России – тоже на месте.

А еще специально для Европы и России НХЛ проводит матчи в удобное для местных фанатов время каждую неделю – смотреть можно не только матчи Овечкина, но и вообще всех суперзвезд лучшей хоккейной лиги. А если не отпускают срочные дела – любой матч регулярного сезона доступен в записи.

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