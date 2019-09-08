Брылин о выборах в США: «Удивило, каким непрозрачным был процесс. Дебаты вообще шокировали»

Экс-форвард «Нью-Джерси», трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Брылин поделился мнением о президентских выборах в США.

По данным СМИ, на выборах президента победил 77-летний Джо Байден. Действующий президент США Дональд Трамп также участвовал в выборах и не признал поражение, его штаб подал иски о пересмотре результатов голосования в ряде штатов.

Избранный президент должен вступить в должность 20 января 2021 года.

– В 2003 году вместе с командой вы побывали в Белом Доме на встрече с Джорджем Бушем-младшим. Вас впечатлил такой опыт?

– Это было как минимум интересно. У нас даже совместная фотография где-то есть. Нечасто такие возможности выпадают. Ими нужно пользоваться.

– Выборы в США в этом году были очень жаркими. Активно следили за ними?

– Конечно. Все-таки мы давно здесь живем. Меня немного удивило то, каким непрозрачным был процесс.

Не понимаю, как в стране, которая считает себя эталоном демократии, такие вещи возможны.

Дебаты вообще шокировали. Мне кажется неприемлемым, когда влиятельные люди не стесняются в выражениях в прямом эфире и затыкают друг другу рот. Такого я еще не видел, – сказал Брылин.

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