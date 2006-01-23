НХЛ. Овечкин забросил 3 шайбы «Сан-Хосе» и вышел на единоличное 14-е место среди лучших снайперов в истории

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче с «Сан-Хосе» (6:7 ОТ).

Голы стали для Овечкина 34-м, 35-м и 36-м в сезоне (641-м, 642-м и 643-м в карьере), он увеличил отрыв от преследователей в гонке снайперов до 6 голов.

Кроме того, он единолично вышел на 14-е место в истории среди лучших снайперов лиги, превзойдя достижение (640 голов). 13-е место занимает Брендан Шенахан (656).

Овечкин провел в этом матче 20 минут 28 секунд (2:47 – в большинстве, полезность «-1»), отметился также голевой передачей при 5 бросках в створ. Кроме того, заблокировал 3 броска и допустил 1 потерю шайбы.

Со статистикой Овечкина в сезоне можно также ознакомиться здесь.