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    НХЛ. Овечкин забросил 3 шайбы «Сан-Хосе» и вышел на единоличное 14-е место среди лучших снайперов в истории

    Теги Вашингтон Сан-Хосе Александр Овечкин НХЛ Дэйв Андрейчук Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал хет-трик в матче с «Сан-Хосе» (6:7 ОТ).  

    Голы стали для Овечкина 34-м, 35-м и 36-м в сезоне (641-м, 642-м и 643-м в карьере), он увеличил отрыв от преследователей в гонке снайперов до 6 голов.

    Кроме того, он единолично вышел на 14-е место в истории среди лучших снайперов лиги, превзойдя достижение Дэйва Андрейчука (640 голов). 13-е место занимает Брендан Шенахан (656). 

    Овечкин провел в этом матче 20 минут 28 секунд (2:47 – в большинстве, полезность «-1»), отметился также голевой передачей при 5 бросках в створ. Кроме того, заблокировал 3 броска и допустил 1 потерю шайбы. 

    Со статистикой Овечкина в сезоне можно также ознакомиться здесь

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