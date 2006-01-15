НХЛ. Овечкин забросил 33-ю шайбу в сезоне и разделил с Андрейчуком 14-е место среди лучших снайперов в истории

Капитан «Вашингтона» забросил единственную шайбу своей команды в матче с (1:4).

Она стала для него 33-й в сезоне и 640-й в карьере, благодаря чему он разделил 14-е место среди лучших снайперов в истории с Дэйвом Андрейчуком. 13-е место занимает Брендан Шенахан с 656 голами.

В сезонной гонке снайперов Овечкин сохраняет лидерство с отрывом от ближайшего преследователя – Джеффа Скиннера из «Баффало» – на 3 гола.

В этой игре Овечкин провел на льду 21 минуту 23 секунды (4:25 – в большинстве, полезность «-1») и отметился 3 бросками по воротам и 2 силовыми приемами. В третьем периоде получил малый штраф за выброс шайбы, реализованный «блюзменами».