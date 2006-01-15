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    НХЛ. Овечкин забросил 33-ю шайбу в сезоне и разделил с Андрейчуком 14-е место среди лучших снайперов в истории

    Теги Вашингтон Сент-Луис Александр Овечкин НХЛ Дэйв Андрейчук Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил единственную шайбу своей команды в матче с «Сент-Луисом» (1:4). 

    Она стала для него 33-й в сезоне и 640-й в карьере, благодаря чему он разделил 14-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ с Дэйвом Андрейчуком. 13-е место занимает Брендан Шенахан с 656 голами. 

    В сезонной гонке снайперов Овечкин сохраняет лидерство с отрывом от ближайшего преследователя – Джеффа Скиннера из «Баффало» – на 3 гола. 

    В этой игре Овечкин провел на льду 21 минуту 23 секунды (4:25 – в большинстве, полезность «-1») и отметился 3 бросками по воротам и 2 силовыми приемами. В третьем периоде получил малый штраф за выброс шайбы, реализованный «блюзменами».  

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