  Кубок Стэнли. «Колорадо» одолел «Лос-Анджелес» в овертайме, «Тампа» справилась с «Монреалем», «Бостон» обыграл «Баффало», «Вегас» уступил «Юте»
Кубок Стэнли. «Колорадо» одолел «Лос-Анджелес» в овертайме, «Тампа» справилась с «Монреалем», «Бостон» обыграл «Баффало», «Вегас» уступил «Юте»

В Кубке Стэнли проходят матчи серий первого раунда.

«Тампа» одолела «Монреаль» (3:2 ОТ) во втором матче первого раунда Кубка Стэнли, «Баффало» проиграл «Бостону» (2:4), «Юта» победила «Вегас» (3:2), «Колорадо» вырвал победу у «Лос-Анджелеса» (2:1 ОТ).

Первый раунд

Счет в серии: 1-1

Счет в серии: 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Все о первом раунде Кубка Стэнли-2026: пары, сетка, расписание матчей

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?5006 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
За таких Баффало охото болеть. Сколько видео было после победы с города. Люди с ума сходят, видно как все соскучились по победам в плей-офф и как все хотят чтобы праздник продолжался. Хоть там и нет Российских игроков, все равно притоплю за них, заслужили пройти как можно дальше✊
С детства за Баффало?))
Когда-то за Баффало выступал наш Александр Могильный - он же Александр Великий, именно так окрестили его в НХЛ. В сезоне 1992/93 играя за буйволов или сабли, кому как нравится, он установил рекорд для россиян в лиге забив 76 шайб за 77 игр, разделив его с Селянне, который сыграл все 84 игры и став лучшим снайпером лиги, звание лучшего бомбардира выиграл Марио Лемье набрав 160 очков! Монреаль выиграл кубок Стэнли обыграв в финале Лос-Анджелес 4:1, ну а Гретцки сыграл свой последний финал в карьере, где в плей-офф набрал 40(15+25) очков за 24 матча. МВП плей-офф Патрик Руа.
Руа и Форсберг снова главные звезды на льду в Колорадо. Но есть нюанс.
Форсберг в Колорадо каким боком тут?
Тогда уж Друри вместо Форсберга
За 1:1 во всех сериях 🥃
И за здоровье молодых.
Тампу с победой. Никиту с окончанием голевой засухи.
У Никиты долгожданный гол и Тампа наконец-то долгожданно выиграла в овере!
С победой болельщиков Тампы, в овертайме играли намного лучше и заслужили.
я открыл для себя новый вид трансляции когда на работе , это комменты
Болелы молний с очередной волевой победой! ⚡⚡⚡
Тампу с победой, Кучерова с наиважнейшим голом, Василевского с 0.925.
Судьи при виде Андерсона свистки проглатывают?
Пускай во всех сериях будет 1:1 Так интереснее.
Мне кажется,что будет наоборот! Хочу конечно ошибаться...
Лосята подкачали.
