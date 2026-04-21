Артюхин о «Шанхае»: «Ковальчук поставил большие цели – бороться за Кубок Гагарина. Только такая задача, по‑другому никак»
Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Евгений Артюхин рассказал, что президент клуба Илья Ковальчук поставил задачу выиграть Кубок Гагарина.
– Насколько вы воодушевлены? Как поступило предложение?
– Я полон эмоций, уже несколько дней не сплю. В плане работы заряжен. Очень интересно!
Предложение поступило от Ильи Ковальчука. Он позвонил и сказал, что возглавит «Шанхайских Драконов» и хочет, чтобы я ему помогал.
– На что вы сделаете акцент? Команда только из легионеров имеет слабую мотивацию. Нужны россияне.
– Абсолютно да.
Но у нас в каком‑то смысле связаны руки, потому что немного свободных агентов из наших русских ребят. Я говорю о тех игроках, кто может нам помочь и дать результат, какой мы хотим.
– Какой?
– Илья Валерьевич Ковальчук поставил перед нами большие цели и задачи – бороться за Кубок Гагарина. А для этого нужны исполнители.
Сейчас рынок в этом плане не так хорош. Но мы максимально будем работать и по российским ребятам, и по другим, кто сможет нам помочь.
– Кубок Гагарина в первом же сезоне?
– Да. Только такая задача, по‑другому никак.
Для этого Илья Валерьевич и заступил на этот пост, чтобы дать результат. Он по жизни всегда борется за первые места. И здесь у него такая же цель, – сказал Евгений Артюхин.
