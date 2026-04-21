  • Артюхин о «Шанхае»: «Ковальчук поставил большие цели – бороться за Кубок Гагарина. Только такая задача, по‑другому никак»
7

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Евгений Артюхин рассказал, что президент клуба Илья Ковальчук поставил задачу выиграть Кубок Гагарина.

– Насколько вы воодушевлены? Как поступило предложение?

– Я полон эмоций, уже несколько дней не сплю. В плане работы заряжен. Очень интересно!

Предложение поступило от Ильи Ковальчука. Он позвонил и сказал, что возглавит «Шанхайских Драконов» и хочет, чтобы я ему помогал.

– На что вы сделаете акцент? Команда только из легионеров имеет слабую мотивацию. Нужны россияне.

– Абсолютно да.

Но у нас в каком‑то смысле связаны руки, потому что немного свободных агентов из наших русских ребят. Я говорю о тех игроках, кто может нам помочь и дать результат, какой мы хотим.

– Какой?

– Илья Валерьевич Ковальчук поставил перед нами большие цели и задачи – бороться за Кубок Гагарина. А для этого нужны исполнители.

Сейчас рынок в этом плане не так хорош. Но мы максимально будем работать и по российским ребятам, и по другим, кто сможет нам помочь.

Кубок Гагарина в первом же сезоне?

– Да. Только такая задача, по‑другому никак.

Для этого Илья Валерьевич и заступил на этот пост, чтобы дать результат. Он по жизни всегда борется за первые места. И здесь у него такая же цель, – сказал Евгений Артюхин.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Накрайняк бабки попилим и рабежимся., Добавил Евгений...,)))
Напоминает поручения генерального чиновника страны.
Очень очень странно, Крылов опытнейший организатор и менеджер ничего не смог сделать, хотя мы не знаем внутреннего состояния команды, но Ковальчук больше про деньги, а не организацию и самоотдачи. Что то затевается непонятное. Артюхин генеральный менеджер, ну прям опыт работы так и прёт. Я думаю, ничего у них не получится, просто прорвались к кормушке.
Ответ Юрий Тыртыш
Очень очень странно, Крылов опытнейший организатор и менеджер ничего не смог сделать, хотя мы не знаем внутреннего состояния команды, но Ковальчук больше про деньги, а не организацию и самоотдачи. Что то затевается непонятное. Артюхин генеральный менеджер, ну прям опыт работы так и прёт. Я думаю, ничего у них не получится, просто прорвались к кормушке.
Абсолютно ничего странного. Пристраивают бывших за былые заслуги и просто по знакомству. Опыт управленчества, вернее его отсутствие, абсолютно не важен и даже выгоден. Для этой лиги это нормально. Да и не только лиги.
В очередь за Амуром и Салаватом)
Это не тот Питерский клуб…🤔
Даже Барыс с такой задачей на сезон выходит или главное участие?)
Артюхин о «Шанхае»: «Будет смена вектора. Хотим выбить весь менталитет, что китайский клуб – это аутсайдер. Будем делать конкурентоспособную команду, способную биться с топ-клубами»
21 апреля, 12:59
