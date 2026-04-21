Гендиректор «Салавата»: «Будем делать все, чтобы задача выиграть Кубок Гагарина стала выполнимой. У нас меньше финансовых рычагов. Примем решения по составу – возможно, непопулярные»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о стремлении создать команду, которая сможет претендовать на Кубок Гагарина.

В этом сезоне команда под руководством Виктора Козлова занял 5-е место в Восточной конференции, обыграл «Автомобилист» (4-2 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина, но уступил «Локомотиву» (0-4 в серии) во втором.

«Уже много раз говорил, что мы хотим создать коллектив, который будет претендовать на высшее достижение.

Если для этого потребуется не один год, а два-три, значит, мы будем идти по этому пути. Создавать команду, которая будет претендовать на Кубок Гагарина.

У нас в сравнении с другими клубами меньше финансовых рычагов. Но мы начнем принимать решения по составу – возможно, непопулярные.

Будем делать все, чтобы задача выиграть Кубок Гагарина стала выполнимой. Строим команду исходя из этого.

История знает примеры, когда выигрывали титул не самые богатые клубы», – сказал Ринат Баширов.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?5631 голос
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
мечтать не вредно зачёт кубка ,каждый год болтает Баширов ,с кем вы хотите кубок брать ,с этом составым в месте Паниным ,скоро 1000 матч играл ,вы про этого только балоболите больше ничего.
Давай перечислим клубы бравшие КГ)) По 3 раза Металлург, Ак Барс, ЦСКА. По 2 раза, Динамо Москва и Ска. По разу, Авангард, СЮ, Локомотив. Где Сибири, Адмиралы, Амуры и другие не богатые клубы? В нашей стране выигрывают только олигархи.
Ответ MMg2026
Согласен с тобой. Виктор Николаевич в интервью рассказыаал, как они жопу рвали за Кубок 11го года, мол за такие деньги, какие они получали с них спросят.
Состав такой, что тяжело представить непопулярные решения - это продать Жаровского, Вязового, дать контракт Панину и не дать Ремпалу?
Прошлым летом избавлялись от дорогостоящих: Науменков, Хафизуллин, Ливо, Тодд, Уилсон, вроде оправданно. Тодда не успели, конечно, в играх на вылет посмотреть.
Кубок брать без денег будет тяжело, даже если история знает примеры)
Кстати, продать Жаровского / Вязового - это хорошие варианты непопулярных, но эффективных управленческих решений. У них контракты всего на сезон, через год могут уехать в НХЛ, то есть через год они нам всё равно не помощники. А если каждого из них продать по примеру Хмелевского, за 200-300 млн, то на такие деньги можно подписать примерно пол-команды опытных игроков. А ещё у нас имеется Максим Кузнецов, на которого в Лиге большой спрос. Возможно, и Сучков пользуется спросом. В общем, по большому счёту, это только вопрос цены. Если одного молодого игрока можно конвертировать в двоих / троих / четверых, то можно и НУЖНО это делать. Только взамен надо брать готовых игроков, а не людей с непонятным потенциалом, как Суворов и Федотов перед началом этого сезона.
Допустим, поменять мухача Сучкова на какого-нибудь бычка (рост от 190 см, вес от 90 кг) из пятого звена Локомотива с довеском в виде приличной суммы денег было бы милым делом. а уж Виктор Николаевич Козлов найдёт, кем и как заменить Сучкова - у нас в недрах есть такого же плана Глеб Кузьмин, Александр Чёрный, есть более физически крепкие Николай Хворов, Артём Набиев, Артур Фаизов. То же самое можно сказать про Артёма Горшкова - если можно его выгодно продать, то НАДО это сделать. А за счёт вырученных средств подписать кого-то вместо Артёма Пименова, Денниса Яна, Александра Хохлачёва. Вон, Разин же любит таких скоростных малышей, в Магнитку бы его пристроить. А взамен можно вызволить зачахшего в Спартаке Александра Пашина. Это как пример. Или Михаила Воробьёва. Миша даже со всеми своими перепадами настроения всё равно намного лучше того же Пименова - и физически мощнее, и забивает / отдаёт больше, и на точке вбрасывания лучше играет, и немного моложе.
Вместо Вязового можно вытащить Дамира Шаймарданова из Амура. И всё в таком духе - в Лиге есть немало игроков из Башкирии, которые уже как-то себя проявили, и их можно позвать обратно домой, но стоить они могут дешевле, чем ушедшие.
в ваших словах есть какое то позитивное, но у Жаровского, да и у Визового контракт ещё на год. Как вы представляете, если СЮ разорвет с ними контракт, то у СЮ не хватит средств на компенсацию этим двоим. Разве что по обоюдному согласию.
Звездобол и казнокрад. От ставленников Хабирова другого не ожидается
уже сделали первый шаг....
подписали Панина.
хотя в прошлом году он сам заявлял что уже точно последний год играет.
мужчина должен держать слово....
На писать и сказать можно много интересного и фантастического .Конечно верится с трудом , по живем и вспомним что было сказано ☝️
Хорошо что желание осталось..,
Марат Баширов очень красиво говоришь.... Мы болельщики Салавата будем считать ЗВЕЗДОЙ башкирского хоккея, если сумеешь выкупить у Авто нападающего Спронга.... Вот здесь тебе будет большой Рахмат... Постарайтесь пожалуйста
Нахрена он тебе нужен. Второй Ливо. Пиши от себя , не надо всех болел сюда тащить.
Валерий, Ливо именно в плей-офф в Салавате не играл, а показывал фигурное катание, конечно если ты видел.... А Спронг и сейчас в плей-офф в лидирующих позициях.... Если конечно ты понимаешь что нибудь в хоккее...
Гендиректор «Салавата» о бюджете: «Ощущаем себя увереннее, можем позволить себе больше, основной массы долгов нет. Был разговор с главой республики – нам добавляют денег»
21 апреля, 12:24
Гендиректор «Салавата» о КХЛ: «Некоторые потеряли приличие, неконкурентная среда. У всех есть какие-то кураторы, их подчиненные считают, что все крепостные. Приходится вести нечестную игру»
21 апреля, 10:24
Ротенберг о возвращении России: «Вчера обсудили это с Дегтяревым. Администрация президента, Минспорта и адвокаты работают одной командой»
12 минут назад
«Ак Барс» открыл счет с «Металлургом» в полуфинале Кубка Гагарина. ВидеоСпортс’’ показывает матч серии плей-офф Fonbet КХЛ
17 минут назадВидео
Кубок Гагарина. «Металлург» принимает «Ак Барс» в 1-м матче серии 1/2 финала
21 минуту назадLive
Кубок Стэнли. «Каролина» сыграет с «Оттавой», «Миннесота» примет «Даллас», «Филадельфия» встретится с «Питтсбургом»
42 минуты назад
Третьяк о работе в ФХР: «Мы вернули наш хоккей на вершину. Как и в советские времена, 2-е или 3-е место расстраивает болельщиков. Выступали не хуже канадцев до отстранения»
53 минуты назад
ЮЧМ-2026. Чехия играет с Германией, Канада встретится с Норвегией, Швеция – с США, Словакия против Финляндии
сегодня, 10:01Live
Каменский о включении Тардифа в Зал славы ИИХФ: «Он этого не заслуживает. Не знаю, что он такого сделал»
сегодня, 09:59
Хоккеист ЦСКА Нестеров и Камила Валиева не расстались (Михаил Зислис)
сегодня, 09:33
«Автомобилист» расстанется с Да Костой и Мэйсеком. Француз провел в клубе 5 лет, немец – 7 (Артур Хайруллин)
сегодня, 09:19
Ротенберг поздравил Третьяка с 74-летием: «Легенда мирового хоккея. Большая честь работать с ним и называть своим наставником. Спасибо за мудрость и преданность игре»
сегодня, 09:07Фото
Кросби об удалении за приукрашивание с «Филадельфией»: «Меня ударили клюшкой по лицу. Это сошло с рук Хэтэуэю, он удачно разменялся»
27 минут назадВидео
«Юта» и «Колорадо» сыграют в «Зимней классике» 31 декабря 2026 года. Матч пройдет в Солт-Лейк-Сити
сегодня, 10:15
Тренин пропустит 4-й матч серии с «Далласом» из-за травмы. Форвард «Миннесоты» выбыл по ходу второй игры
сегодня, 09:48
Торторелла о 2:4 с «Ютой»: «Мне многое понравилось. «Вегас» сделал шаг вперед по сравнению со вторым матчем»
сегодня, 08:57
Якупов о 5:2 с «Локомотивом»: «Доминация – очень опасное слово. Есть вообще непростительные для «Авангарда» моменты, они тоже хорошо играли»
сегодня, 07:55
Купер о 2:3 с «Монреалем»: «Из трех игр в серии эта была худшей для «Тампы» – от начала до конца. Нам повезло довести дело до овертайма, Василевский выручал»
сегодня, 07:40
Шарипзянов о 5:2 в 1-м матче с «Локомотивом»: «Не согласен, что мы их размазали. Было много моментов, где «Авангард» не соответствовал своим стандартам»
сегодня, 07:30
Гранлунд набрал 1+3 в 3-м матче серии с «Эдмонтоном» и повторил рекорд «Анахайма» по очкам за игру в плей-офф
сегодня, 07:10
Драйзайтль догнал Овечкина по очкам в плей-офф НХЛ (147). Они делят 9-е место среди европейцев в истории лиги
сегодня, 06:46
Кенневилл выиграл 123-й матч в плей-офф НХЛ за карьеру и делит с Арбуром 2-е место в истории среди тренеров. Рекорд у Боумэна (223)
сегодня, 06:22
