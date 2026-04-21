Гендиректор «Салавата»: «Будем делать все, чтобы задача выиграть Кубок Гагарина стала выполнимой. У нас меньше финансовых рычагов. Примем решения по составу – возможно, непопулярные»

Ринат Баширов: «Салават Юлаев» будет создавать претендента на Кубок Гагарина.

Генеральный директор «Салавата Юлаева » Ринат Баширов рассказал о стремлении создать команду, которая сможет претендовать на Кубок Гагарина .

В этом сезоне команда под руководством Виктора Козлова занял 5-е место в Восточной конференции, обыграл «Автомобилист» (4-2 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина, но уступил «Локомотиву» (0-4 в серии) во втором.

«Уже много раз говорил, что мы хотим создать коллектив, который будет претендовать на высшее достижение.

Если для этого потребуется не один год, а два-три, значит, мы будем идти по этому пути. Создавать команду, которая будет претендовать на Кубок Гагарина.

У нас в сравнении с другими клубами меньше финансовых рычагов. Но мы начнем принимать решения по составу – возможно, непопулярные.

Будем делать все, чтобы задача выиграть Кубок Гагарина стала выполнимой. Строим команду исходя из этого.

История знает примеры, когда выигрывали титул не самые богатые клубы», – сказал Ринат Баширов .