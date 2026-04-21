Гендиректор «Салавата»: «Будем делать все, чтобы задача выиграть Кубок Гагарина стала выполнимой. У нас меньше финансовых рычагов. Примем решения по составу – возможно, непопулярные»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о стремлении создать команду, которая сможет претендовать на Кубок Гагарина.
В этом сезоне команда под руководством Виктора Козлова занял 5-е место в Восточной конференции, обыграл «Автомобилист» (4-2 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина, но уступил «Локомотиву» (0-4 в серии) во втором.
«Уже много раз говорил, что мы хотим создать коллектив, который будет претендовать на высшее достижение.
Если для этого потребуется не один год, а два-три, значит, мы будем идти по этому пути. Создавать команду, которая будет претендовать на Кубок Гагарина.
У нас в сравнении с другими клубами меньше финансовых рычагов. Но мы начнем принимать решения по составу – возможно, непопулярные.
Будем делать все, чтобы задача выиграть Кубок Гагарина стала выполнимой. Строим команду исходя из этого.
История знает примеры, когда выигрывали титул не самые богатые клубы», – сказал Ринат Баширов.
Прошлым летом избавлялись от дорогостоящих: Науменков, Хафизуллин, Ливо, Тодд, Уилсон, вроде оправданно. Тодда не успели, конечно, в играх на вылет посмотреть.
Кубок брать без денег будет тяжело, даже если история знает примеры)
Допустим, поменять мухача Сучкова на какого-нибудь бычка (рост от 190 см, вес от 90 кг) из пятого звена Локомотива с довеском в виде приличной суммы денег было бы милым делом. а уж Виктор Николаевич Козлов найдёт, кем и как заменить Сучкова - у нас в недрах есть такого же плана Глеб Кузьмин, Александр Чёрный, есть более физически крепкие Николай Хворов, Артём Набиев, Артур Фаизов. То же самое можно сказать про Артёма Горшкова - если можно его выгодно продать, то НАДО это сделать. А за счёт вырученных средств подписать кого-то вместо Артёма Пименова, Денниса Яна, Александра Хохлачёва. Вон, Разин же любит таких скоростных малышей, в Магнитку бы его пристроить. А взамен можно вызволить зачахшего в Спартаке Александра Пашина. Это как пример. Или Михаила Воробьёва. Миша даже со всеми своими перепадами настроения всё равно намного лучше того же Пименова - и физически мощнее, и забивает / отдаёт больше, и на точке вбрасывания лучше играет, и немного моложе.
Вместо Вязового можно вытащить Дамира Шаймарданова из Амура. И всё в таком духе - в Лиге есть немало игроков из Башкирии, которые уже как-то себя проявили, и их можно позвать обратно домой, но стоить они могут дешевле, чем ушедшие.
подписали Панина.
хотя в прошлом году он сам заявлял что уже точно последний год играет.
мужчина должен держать слово....