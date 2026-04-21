  • Фетисов о назначении Ковальчука президентом «Шанхая»: «Хорошие новости. Это легендарный хоккеист, умный, вдумчивый. Желаю Илье удачи, надеюсь, что все получится»
Фетисов о назначении Ковальчука президентом «Шанхая»: «Хорошие новости. Это легендарный хоккеист, умный, вдумчивый. Желаю Илье удачи, надеюсь, что все получится»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал назначение Ильи Ковальчука на пост президента «Шанхай Дрэгонс».

«Илья Валерьевич – уважаемый человек в нашем деле, успешный, знает хоккей. Надеюсь, для него это будет первый опыт для дальнейшего позиционирования нашего хоккея. Поздравляю его, надеюсь, что все получится. Хорошая новость.

Ребята, которые прошли школу и советского хоккея, и НХЛ, и здесь уже. Все три этапа для того, чтобы сформировать свою позицию в КХЛ, у него есть. Хочется пожелать ему удачи. Это легендарный хоккеист, уважаемый среди всех поколений, умный, вдумчивый, был менеджерский опыт в сборной России на Олимпиаде. Неслучайно он согласился, значит, почувствовал уверенность в себе. Хорошая, добрая новость. Желаю Илье удачи. Я доволен», – сказал Фетисов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Сушинский и Хацей(царствие небесное) уже так пилили бюджет Авангарда, Ковальчук чувствует запах бабок, что они только пообещали китайцам, непонятно, а они поверили. Артюхин тоже супер менеджер,
Да там от китайского только название, по моему.
