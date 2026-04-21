Тамбиев о назначении в «Динамо»: «Рад возглавить такой именитый клуб, это большая ответственность. Спасибо Ларионову, что отнесся к этой ситуации с пониманием»
Леонид Тамбиев высказался о назначении на пост главного тренера московского «Динамо».
«Рад возглавить такой именитый клуб, все-таки обществу «Динамо» исполнилось 103 года, и это большая ответственность. Рад тому, что «Динамо» остановило на мне выбор. Понятно, что предстоит много работы.
У нас была договоренность с Ларионовым, что если меня назначат главным тренером, он не будет чинить препятствий. И за что ему большое спасибо, он отнесся к этой ситуации с пониманием, воспринял это солидно, поздравил меня», – сказал Тамбиев.
Тамбиев по ходу нынешнего сезона был уволен с поста главного тренера «Адмирала», в котором работал с 2021 года, а после этого работал в тренерском штабе Игоря Ларионова в СКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
В любом случае, Леонид Григорьевич, добро пожаловать в Динамо Москва!
за: мажор так вложился в рекламу себя самого и обосрался)
Ну, и болельщики Динамо выдохнули, конечно.
Я вот очень ждал, кто будет тренером. Если бы назначили существо, абонентов бы не брал. Теперь, конечно, возьму.