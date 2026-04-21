Тамбиев о назначении в «Динамо»: «Рад возглавить такой именитый клуб, это большая ответственность. Спасибо Ларионову, что отнесся к этой ситуации с пониманием»

Леонид Тамбиев высказался о назначении на пост главного тренера московского «Динамо». 

«Рад возглавить такой именитый клуб, все-таки обществу «Динамо» исполнилось 103 года, и это большая ответственность. Рад тому, что «Динамо» остановило на мне выбор. Понятно, что предстоит много работы.

У нас была договоренность с Ларионовым, что если меня назначат главным тренером, он не будет чинить препятствий. И за что ему большое спасибо, он отнесся к этой ситуации с пониманием, воспринял это солидно, поздравил меня», – сказал Тамбиев. 

Тамбиев по ходу нынешнего сезона был уволен с поста главного тренера «Адмирала», в котором работал с 2021 года, а после этого работал в тренерском штабе Игоря Ларионова в СКА.

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?1398 голосов
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
Ларионову плевать на тебя Лёня, вот если бы джуниора оторвали от папкиной титьки, то это была бы беда для него, ну либо если малина не уродилась, а ты ему вообще не очень нужен был под боком
если бы не приход Тамбиева, СКА бы не было в плей-офф, а Ларионова - сейчас в СКА
Истину глаголишь. Как тренер Профессор, увы, может конкурировать только с Романом. Это уже факт.
Ларионов, быть может, радовался назначению Тамбиева в Динамо больше, чем сам Тамбиев.
Конкурент в Москву уехал, Ларионов этому только рад.
😂
ну что же, болелы динамо, с праздником вас! вот уж пронесло, дак пронесло. уберег хоккейный бог от сами знаете кого=)
"Рад возглавить такой клуб"! Блин, а как уж мы все рады-то этому событию, слов нет😂
Пока Бог миловал. Тамбиев хороший вариант, правда с нашим руководством надеяться на успех наивно.
В любом случае, Леонид Григорьевич, добро пожаловать в Динамо Москва!
Тамбиев конечно сильный тренер, но у охк есть тупое руководство. Вряд ли он его победит.
за: мажор так вложился в рекламу себя самого и обосрался)
в первый раз что ли? =)
А не замахнутся ли нам,на Кубок Гагарина, теперь???
Да Ларионов от счастья с ума может сойти!
Ну, и болельщики Динамо выдохнули, конечно.
Я вот очень ждал, кто будет тренером. Если бы назначили существо, абонентов бы не брал. Теперь, конечно, возьму.
ларионов с огромной радостью слил конкурента, что тут не ясного?
Пока Игорь Николаевич в фаворе у Алексей Борисыча, конкурентов у обоих Ларионрвы не будет.
