Тамбиев о назначении в «Динамо»: «Рад возглавить такой именитый клуб, это большая ответственность. Спасибо Ларионову, что отнесся к этой ситуации с пониманием»

Тамбиев о назначении в «Динамо»: рад возглавить такой именитый клуб.

Леонид Тамбиев высказался о назначении на пост главного тренера московского «Динамо ».

«Рад возглавить такой именитый клуб, все-таки обществу «Динамо» исполнилось 103 года, и это большая ответственность. Рад тому, что «Динамо» остановило на мне выбор. Понятно, что предстоит много работы.

У нас была договоренность с Ларионовым, что если меня назначат главным тренером, он не будет чинить препятствий. И за что ему большое спасибо, он отнесся к этой ситуации с пониманием, воспринял это солидно, поздравил меня», – сказал Тамбиев.

Тамбиев по ходу нынешнего сезона был уволен с поста главного тренера «Адмирала», в котором работал с 2021 года, а после этого работал в тренерском штабе Игоря Ларионова в СКА .