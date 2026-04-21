28

Адамчук и Ильенко «категорически отказались» оставаться в «Динамо». Оба игрока интересны «Авангарду» и «Автомобилисту» (Дмитрий Ерыкалов)

Кирилл Адамчук и Артем Ильенко покинут «Динамо». 

Как сообщает журналист Дмитрий Ерыкалов, оба игрока «категорически отказались» от продолжения карьеры в московском клубе. 

К обоим хоккеистам проявляют интерес «Автомобилист» и «Авангард». Кроме того, на подписание Адамчука претендует ЦСКА, а «Локомотив» может вернуть Ильенко. 

В минувшем FONBET чемпионате КХЛ Ильенко набрал 14 (7+7) очков в 66 матчах и не отметился результативными действиями в четырех играх Кубка Гагарина. На счету Адамчука 68 матчей и 14 (3+11) очков в регулярке и 1 гол в 4 играх плей-офф.

28 комментариев
Интресно это как-то связано с Тамбиевым?
Нет, конечно, они не играли под его руководством.
Оба провели не лучшие сезоны. Эхо это отставки Кудашова или по нисходящей карьеры пошли, время рассудит.

Продлевать на текущих условиях ошибка, а на меньшее сами парни не согласны.
Удачи и без травм
Все игроки которые играли в Динамо перейдут в Авто, ладно не все, но процентов 35 перейдет
Ну, что же... Спасибо за игру. Мне оба нравились.
нахер нам ильенко, 3-4 звенья укомлектованы, нужно думать о замене березкину в первую очередь
Про Хайруллина статейка была на днях. Вариант.
хайруллин да
Насильно мил не будешь, пусть плывут куда хотят, оба в этом сезоне сдали, нужна свежая кровь.
в других командах сыграют лучше
Бог им в помощь 🙏
Как на лесосплаве, проплывайте брёвна мимо!!)
Ильенко совсем деградировал,а Адамчук средний силовой медленный защитник. Команду надо омодаживать. Оба сезон провалили,Ильенко особенно.
Ккдашов магнитит игроков динамо в авто,а Сопин-в аву. Ура,товарищи!. Соперника надо разлагать изнутри.
Буду рад увидеть снова Ильенко в форме Локо
