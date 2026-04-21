Адамчук и Ильенко «категорически отказались» оставаться в «Динамо». Оба игрока интересны «Авангарду» и «Автомобилисту» (Дмитрий Ерыкалов)

Кирилл Адамчук и Артем Ильенко намерены уйти из «Динамо».

Кирилл Адамчук и Артем Ильенко покинут «Динамо ».

Как сообщает журналист Дмитрий Ерыкалов, оба игрока «категорически отказались» от продолжения карьеры в московском клубе.

К обоим хоккеистам проявляют интерес «Автомобилист » и «Авангард». Кроме того, на подписание Адамчука претендует ЦСКА , а «Локомотив» может вернуть Ильенко.

В минувшем FONBET чемпионате КХЛ Ильенко набрал 14 (7+7) очков в 66 матчах и не отметился результативными действиями в четырех играх Кубка Гагарина. На счету Адамчука 68 матчей и 14 (3+11) очков в регулярке и 1 гол в 4 играх плей-офф.