Адамчук и Ильенко «категорически отказались» оставаться в «Динамо». Оба игрока интересны «Авангарду» и «Автомобилисту» (Дмитрий Ерыкалов)
Кирилл Адамчук и Артем Ильенко намерены уйти из «Динамо».
Как сообщает журналист Дмитрий Ерыкалов, оба игрока «категорически отказались» от продолжения карьеры в московском клубе.
К обоим хоккеистам проявляют интерес «Автомобилист» и «Авангард». Кроме того, на подписание Адамчука претендует ЦСКА, а «Локомотив» может вернуть Ильенко.
В минувшем FONBET чемпионате КХЛ Ильенко набрал 14 (7+7) очков в 66 матчах и не отметился результативными действиями в четырех играх Кубка Гагарина. На счету Адамчука 68 матчей и 14 (3+11) очков в регулярке и 1 гол в 4 играх плей-офф.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
Продлевать на текущих условиях ошибка, а на меньшее сами парни не согласны.
Удачи и без травм