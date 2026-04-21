Никита Серебряков: «Разин упоминает меня на пресс-конференциях – отношусь с юмором. Он отчасти направил меня на верный путь. Посмеялись с ребятами после высказывания про Шамана и Байкал»

Никита Серебряков: пресс-конференции Разина весело проходят, интересно слушать.

Голкипер «Авангарда » Никита Серебряков в блоге на Спортсе’’ рассказал, как относится к высказываниями главного тренера «Металлурга » Андрея Разина в свой адрес.

«С «Магниткой» всегда интересно играть. Быстрая команда, много мастеров. Стараешься держать себя в тонусе, потому что от них можно ждать всего. Плюс остался накал с прошлого плей-офф – они хотят реабилитироваться за вылет от нас в первом раунде (2-4).

Меня еще и Андрей Разин периодически упоминает на пресс-конференциях. Отношусь к этому с юмором. Его послематчевые интервью всегда весело проходят, интересно слушать. Я не думаю, что он пытается меня этим поддеть.

Хотя после прошлого высказывания про Шамана и Байкал с ребятами посмеялись в раздевалке (Разин на вопрос журналиста о хорошей игре Серебрякова предложил ему самому облизывать вратаря, как Шаман Байкал – Спортс’’).

С Андреем Владимировичем мы работали во Владивостоке (сезон-2017/18 – Спортс’’), пусть и немного. Поэтому всегда приятно слышать его высказывания обо мне. И я искренне считаю, что он меня отчасти направил на верный путь.

Когда он только пришел в «Адмирал », то у нас был с ним разговор один на один. И он тогда сказал мне интересные вещи. Не могу раскрыть, но это был полезный диалог», – написал Никита Серебряков.

