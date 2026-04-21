  • Никита Серебряков: «Разин упоминает меня на пресс-конференциях – отношусь с юмором. Он отчасти направил меня на верный путь. Посмеялись с ребятами после высказывания про Шамана и Байкал»
Никита Серебряков: «Разин упоминает меня на пресс-конференциях – отношусь с юмором. Он отчасти направил меня на верный путь. Посмеялись с ребятами после высказывания про Шамана и Байкал»

Никита Серебряков: пресс-конференции Разина весело проходят, интересно слушать.

Голкипер «Авангарда» Никита Серебряков в блоге на Спортсе’’ рассказал, как относится к высказываниями главного тренера «Металлурга» Андрея Разина в свой адрес.

«С «Магниткой» всегда интересно играть. Быстрая команда, много мастеров. Стараешься держать себя в тонусе, потому что от них можно ждать всего. Плюс остался накал с прошлого плей-офф – они хотят реабилитироваться за вылет от нас в первом раунде (2-4).

Меня еще и Андрей Разин периодически упоминает на пресс-конференциях. Отношусь к этому с юмором. Его послематчевые интервью всегда весело проходят, интересно слушать. Я не думаю, что он пытается меня этим поддеть.

Хотя после прошлого высказывания про Шамана и Байкал с ребятами посмеялись в раздевалке (Разин на вопрос журналиста о хорошей игре Серебрякова предложил ему самому облизывать вратаря, как Шаман Байкал – Спортс’’). 

С Андреем Владимировичем мы работали во Владивостоке (сезон-2017/18 – Спортс’’), пусть и немного. Поэтому всегда приятно слышать его высказывания обо мне. И я искренне считаю, что он меня отчасти направил на верный путь.

Когда он только пришел в «Адмирал», то у нас был с ним разговор один на один. И он тогда сказал мне интересные вещи. Не могу раскрыть, но это был полезный диалог», – написал Никита Серебряков.

«Я частенько ругаюсь на Рашевского – очень сильно бросает». Никита Серебряков и его рейтинг игроков КХЛ

Кто выиграет Кубок Гагарина-2026?
МеталлургМеталлург Мг
ЛокомотивЛокомотив
АвангардАвангард
Ак БарсАк Барс
Даже страшно вспомнить, что кучерявый неандерталец чуть Серебрякова не угробил. Представляю как Никита крестится когда этот период своей жизни вспоминает
Даже страшно вспомнить, что кучерявый неандерталец чуть Серебрякова не угробил. Представляю как Никита крестится когда этот период своей жизни вспоминает
Это, который из Финляндии?
Кто такой шаман? И почему он лижет Байкал?
Кто такой шаман? И почему он лижет Байкал?
новостями интересуйся временами, узнаешь, как Шаман лизал озеро Байкал зимой
